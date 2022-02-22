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Сегодня, 18:35

Премьер-министр Великобритании: «Немыслимо, чтобы большие футбольные соревнования проходили в России»

Премьер-министр Великобритании призвал лишить Россию больших футбольных турниров
Иван Шитик
Корреспондент
Борис Джонсон.
Фото Reuters

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в России нельзя проводить крупные международные футбольные турниры.

«Что касается спортивных событий, то, как я уже говорил, немыслимо, чтобы большие футбольные соревнования проходили в России», — цитирует Джонсона BBC.

Ранее появилась информация о возможном переносе финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга из-за усложнившихся политических отношений между Россией и Украиной.

Матч финала Лиги чемпионов-2022 пройдет в Санкт-Петербурге 28 мая на стадионе «Газпром Арена».

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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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