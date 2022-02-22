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Яремчук — о дебюте в ЛЧ: «Знал, что «Спартак» был принципиальным соперником для киевского «Динамо»

Украинский футболист Яремчук вспомнил о противостоянии киевского «Динамо» со «Спартаком»
Карен Саркисян
Корреспондент

Нападающий «Бенфики» Роман Яремчук вспомнил свой дебют в Лиге чемпионов в матче квалификации с московским «Спартаком» в 2021 году.

«В первую очередь запомнилось, что я очень переживал, — приводит слова Яремчука официальный сайт УЕФА. — Думал, что у меня будет чуть больше времени. После игры просто чувствовал удовлетворение от того, что мы прошли в следующий этап. Но, конечно, я был доволен, что получилось отметиться, можно сказать, результативной передачей».

Нападающий отметил, что «Спартак» был принципиальным соперником для киевского «Динамо», чьим воспитанником он является.

«Конечно, я знаком с историей. Знал, что «Спартак» был принципиальным соперником для киевского «Динамо». Но в тот момент я намного больше переживал за свой дебют и был сосредоточен не на этом противостоянии, а на том, чтобы хорошо сыграть», — сказал он.

23 февраля «Бенфика» примет в Лиссабоне «Аякс» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Ответная встреча состоится 15 марта в Амстердаме. Обе игры начнутся в 23.00 по московскому времени.

Источник: https://ru.uefa.com
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ФК Динамо (Киев)
ФК Спартак (Москва)
Роман Яремчук
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