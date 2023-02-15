Появилось видео, как Серхио Рамос толкнул фотографа после поражения в матче Лиги чемпионов

В сети появилось видео, как защитник «ПСЖ» Серхио Рамос толкнул фотографа после поражения от «Баварии» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

После игры футболисты «ПСЖ» подошли к трибуне с болельщиками парижан и поблагодарили их аплодисментами. В это время игроков окружили фотографы, один из которых немного пихнул Рамоса, после чего испанец оттолкнул его.

Ответный матч между «ПСЖ» и «Баварией» пройдет 8 марта в Мюнхене.