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Сегодня, 12:16

Появилось видео, как Серхио Рамос толкнул фотографа после поражения в матче Лиги чемпионов

Руслан Минаев
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Скриншот момента.

В сети появилось видео, как защитник «ПСЖ» Серхио Рамос толкнул фотографа после поражения от «Баварии» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

После игры футболисты «ПСЖ» подошли к трибуне с болельщиками парижан и поблагодарили их аплодисментами. В это время игроков окружили фотографы, один из которых немного пихнул Рамоса, после чего испанец оттолкнул его.

Ответный матч между «ПСЖ» и «Баварией» пройдет 8 марта в Мюнхене.

Серхио Рамос
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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