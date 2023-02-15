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Сегодня, 12:16

Семин считает, что «Бавария» обыграла «ПСЖ» из-за отсутствия Мбаппе в стартовом составе

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Килиан Мбаппе.
Фото AFP

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин назвал «СЭ» причину победы «Баварии» над «ПСЖ» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Большую роль в победе «Баварии» сыграло отсутствие в стартовом составе Мбаппе. Матч был очень интересным, напряжение было большим. Думаю, что в этом противостоянии еще ничего не решено. К следующему матчу вернется Мбаппе и ситуация может измениться. Это футболист, который создает большое преимущество на свободном пространстве», — сказал Семин «СЭ».

В первом матче против «Баварии» Мбаппе вышел на замену на 57-й минуте и забил два гола, но оба мяча были отменены из-за офсайда.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» — «ПСЖ» состоится на «Альянц Арене» в Мюнхене 8 марта.

&laquo;ПСЖ&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Бавария&raquo;&nbsp;&mdash; 0:1. Килиан Мбаппе. «ПСЖ» — «Бавария»: Мбаппе забил два, Коман — один. Но победили немцы

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ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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