Семин считает, что «Бавария» обыграла «ПСЖ» из-за отсутствия Мбаппе в стартовом составе

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин назвал «СЭ» причину победы «Баварии» над «ПСЖ» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Большую роль в победе «Баварии» сыграло отсутствие в стартовом составе Мбаппе. Матч был очень интересным, напряжение было большим. Думаю, что в этом противостоянии еще ничего не решено. К следующему матчу вернется Мбаппе и ситуация может измениться. Это футболист, который создает большое преимущество на свободном пространстве», — сказал Семин «СЭ».

В первом матче против «Баварии» Мбаппе вышел на замену на 57-й минуте и забил два гола, но оба мяча были отменены из-за офсайда.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» — «ПСЖ» состоится на «Альянц Арене» в Мюнхене 8 марта.