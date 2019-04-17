"Порту" определился со стартовым составом на матч с "Ливерпулем"

Кто выйдет в полуфинал Лиги чемпионов-2018/19 (из двух пар среды)?

"Порту" и "Манчестер Сити" "Порту" и "Тоттенхэм" "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" "Ливерпуль" и "Тоттенхэм"