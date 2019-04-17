20:52 | Футбол — Лига чемпионов

"Порту" определился со стартовым составом на матч с "Ливерпулем"

0
Обсудить

Официальный Твиттер "Порту" опубликовал стартовый состав команды на ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов против "Ливерпуля". Встреча пройдет сегодня, 17 апреля, начало – в 22.00 (мск). Первая игра завершилась со счетом 2:0 в пользу английского клуба.

Стартовый состав: Касильяс – Пепе, Фелипе, Милитау, Теллес – Корона, Данилу, Эррера, Отавиу, Браими – Марега.

Запасные: Вана, Макси, Бруно Кошта, Оливер, Перейра, Соарес, Андраде.

Порту - Ливерпуль

Все о Лиге чемпионов - здесь

 

Опрос

Кто выйдет в полуфинал Лиги чемпионов-2018/19 (из двух пар среды)?
Обсудить
голосовать
0
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ