Каземиро: «Реал» сотворил историю, выиграв Лигу чемпионов 5 раз за 8 лет"

Каземиро сравнил «Реал» с командой из кино

Полузащитник «Реала» Каземиро поделился мнением о победах мадридского клуба в Лиге чемпионов.

«Эта команда — как из кино, — приводит слова Каземиро AS. — «Реал» сотворил историю, выиграв Лигу чемпионов пять раз за восемь лет».

30-летний бразилец в составе «Реала» выигрывал Лигу чемпионов в 2014, 2016, 2017, 2018 и 2022 годах.

Полузащитник выступает за мадридский клуб с 2013 года.