Каземиро: «Реал» сотворил историю, выиграв Лигу чемпионов 5 раз за 8 лет"
Каземиро сравнил «Реал» с командой из кино
Полузащитник «Реала» Каземиро поделился мнением о победах мадридского клуба в Лиге чемпионов.
«Эта команда — как из кино, — приводит слова Каземиро AS. — «Реал» сотворил историю, выиграв Лигу чемпионов пять раз за восемь лет».
30-летний бразилец в составе «Реала» выигрывал Лигу чемпионов в 2014, 2016, 2017, 2018 и 2022 годах.
Полузащитник выступает за мадридский клуб с 2013 года.
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