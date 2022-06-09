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Каземиро: «Реал» сотворил историю, выиграв Лигу чемпионов 5 раз за 8 лет"

Каземиро сравнил «Реал» с командой из кино
Карен Саркисян
Корреспондент
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Полузащитник «Реала» Каземиро поделился мнением о победах мадридского клуба в Лиге чемпионов.

«Эта команда — как из кино, — приводит слова Каземиро AS. — «Реал» сотворил историю, выиграв Лигу чемпионов пять раз за восемь лет».

30-летний бразилец в составе «Реала» выигрывал Лигу чемпионов в 2014, 2016, 2017, 2018 и 2022 годах.

Полузащитник выступает за мадридский клуб с 2013 года.

Источник: https://as.com/futbol/primera/casemiro-solo-este-escudo-te-lleva-a-lo-imposible-n/
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