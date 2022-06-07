УЕФА опубликовал предварительный календарь Лиги чемпионов-2022/23

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал предварительный календарь Лиги чемпионов на сезон-2022/23.

Предварительный раунд турнира стартует 21 июня, финальные матчи этой стадии пройдут 24 июня.

Игры первого отборочного раундов пройдут 5/6 и 12/13 июля, второго — 19/20 и 26/27 июля, третьего — 2/3 и 9 августа. Плей-офф квалификации назначен на 16/17 и 23/24 августа.

Групповой этап Лиги чемпионов пройдут с 6 и 7 сентября по 1 и 2 ноября. Стадия 1/8 финала плей-офф запланирована на даты с 14 февраля по 15 марта, четвертьфиналы — 11, 12 и 18, 19 апреля, полуфиналы — 9, 10 и 16, 17 мая.

Финал Лиги чемпионов-2021/22 предварительно назначен на 10 июня и пройдет в Стамбуле. Изначально Стамбул был выбран местом проведения финала 2020 года, но из-за пандемии COVID-19 был перенесен в Лиссабон.