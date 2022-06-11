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Экс-игрок «Мальме» Аду: «Я попросил Роналду поменяться футболками. После игры он нашел меня и подарил две»

Бывший футболист «Мальме» Аду рассказал о красивом жесте Роналду
Карен Саркисян
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Мальме» Энок Аду рассказал о красивом жесте нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

В сезоне-2015/16 шведский клуб встречался в Лиге чемпионов с «Реалом», за который играл португалец.

«Я подошел к Роналду по ходу матча и попросил поменяться футболками после встречи, — рассказал Аду. — Криштиану ответил: «Да, почему нет?» После игры он нашел меня, зашел в раздевалку и подарил мне две футболки. Потрясающий человек».

В прошедшем сезоне 37-летний Роналду забил 24 мяча и отдал 1 результативную передачу в 38 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах. Контракт нападающего с английским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=jTxHyp0mSFg
Криштиану Роналду
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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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