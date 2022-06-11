Экс-игрок «Мальме» Аду: «Я попросил Роналду поменяться футболками. После игры он нашел меня и подарил две»

Бывший полузащитник «Мальме» Энок Аду рассказал о красивом жесте нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

В сезоне-2015/16 шведский клуб встречался в Лиге чемпионов с «Реалом», за который играл португалец.

«Я подошел к Роналду по ходу матча и попросил поменяться футболками после встречи, — рассказал Аду. — Криштиану ответил: «Да, почему нет?» После игры он нашел меня, зашел в раздевалку и подарил мне две футболки. Потрясающий человек».

В прошедшем сезоне 37-летний Роналду забил 24 мяча и отдал 1 результативную передачу в 38 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах. Контракт нападающего с английским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.