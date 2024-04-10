Полузащитник «Манчестер Сити» Родри назвал ничью с «Реалом» в Лиге чемпионов справедливой

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри прокомментировал ничью с «Реалом» (3:3) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Я думаю, что ничья была справедливой. Я считаю результат положительным», — приводит слова Родри Madrid Universal.

Ответная игра состоится 17 апреля в Манчестере. Начало — в 22.00 мск.

В текущем сезоне 27-летний Родри сыграл 39 матчей, в которых забил 8 мячей и отдал 11 голевых передач.