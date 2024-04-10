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Сегодня, 17:33

Кейн заявил, что победа в Лиге чемпионов является главной целью «Баварии»

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Нападающий «Баварии» Гарри Кейн рассказал о целях команды на оставшуюся часть сезона-2023/24.

«Лига чемпионов — это турнир, в котором клуб хочет победить. Проигрыш в бундеслиге делает это соревнование еще более важным», — приводит слова Кейна Bayern & Germany.

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Бавария» сыграла вничью с «Арсеналом» (2:2). Ответная встреча состоится 17 апреля в Мюнхене.

В этом сезоне 30-летний Кейн провел 38 матчей во всех турнирах, отметившись 39 голами и 12 результативными передачами.

Гарри Кейн
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Бавария
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