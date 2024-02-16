Денилсон: «Я говорил, что «Арсенал» выиграет на «Камп Ноу», но Месси превратился в инопланетянина!»

Бывший полузащитник «Арсенала» Денилсон поделился мнением о форварде «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеле Месси.

«Лионель Месси — лучший футболист, против которого я играл. Перед матчем на «Камп Ноу» [речь идет о четвертьфинале Лиги чемпионов 2010 года между «Арсеналом» и «Барселоной», за которую выступал Месси. — Прим. «СЭ»] я сказал: «Мы выиграем». На 15-й минуте игры Месси превратился в инопланетянина! Он забил первый, потом второй, третий, четвертый гол. Он сделал ту игру. Я никогда не попадал в такую ситуацию», — отметил Денилсон.

В первом матче в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов 2010 года, который прошел в Лондоне, «Арсенал» и «Барселона» сыграли вничью (2:2). На «Камп Ноу» лондонская команда забила первой, но «Барселона» победила в этой встрече со счетом 4:1 благодаря покеру аргентинского форварда.

Месси выступал за «Барсу» с 2003 по 2021 год. Всего за команду он провел 778 матчей, в которых отметился 672 голами и 303 результативными передачами.