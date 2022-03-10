Анчелотти назвал решающий момент ответного матча против «ПСЖ»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти считает, что первый гол Карима Бензема стал ключевым моментом ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» (3:1).

«Первый гол был ключевым. Он поменял динамику игры, болельщиков. После него мы контролировали ход матча, нам было легче отбирать мяч. «ПСЖ» — превосходная команда, она играла очень здорово. Но в каждой встрече есть момент, когда ты можешь изменить ее сценарий. В этот раз это был наш первый гол.

Бензема — фантастический лидер нашей команды, фантастический форвард. Я очень доволен отношением Карима к делу", — цитирует пресс-служба УЕФА Анчелотти.

В первом матче «ПСЖ» одержал минимальную победу (1:0), поэтому «Реал» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов. Соперник определится по итогам жеребьевки, которая состоится 18 марта.