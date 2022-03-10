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Сегодня, 04:04

Анчелотти назвал решающий момент ответного матча против «ПСЖ»

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти считает, что первый гол Карима Бензема стал ключевым моментом ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» (3:1).

«Первый гол был ключевым. Он поменял динамику игры, болельщиков. После него мы контролировали ход матча, нам было легче отбирать мяч. «ПСЖ» — превосходная команда, она играла очень здорово. Но в каждой встрече есть момент, когда ты можешь изменить ее сценарий. В этот раз это был наш первый гол.

Бензема — фантастический лидер нашей команды, фантастический форвард. Я очень доволен отношением Карима к делу", — цитирует пресс-служба УЕФА Анчелотти.

В первом матче «ПСЖ» одержал минимальную победу (1:0), поэтому «Реал» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов. Соперник определится по итогам жеребьевки, которая состоится 18 марта.

Лига чемпионов. 1/8 финала
09 мар, 23:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
3:1
ПСЖ
Голы
Мбаппе, 39 (0:1), Бензема, 61 (1:1), Бензема, 76 (2:1), Бензема, 78 (3:1)
Реал
Куртуа Карвахаль (Васкес, 66) Эдер Милитау Алаба Начо Кроос (Камавинга, 58) Модрич Вальверде Бензема Асенсио (Родригу, 66) Винисиус Жуниор
ПСЖ
Доннарумма Хакими (Дракслер, 88) Кимпембе Маркиньюс Нуну Мендеш Верратти Паредес (Гей, 79) Данилу Перрейра (Ди Мария, 81) Мбаппе Неймар Месси
Предупреждения
Начо 43’, Винисиус Жуниор 44’, Карвахаль 60’, Васкес 88’  -  Паредес 7’, Доннарумма 62’, Хакими 81’, Кимпембе 83’
Судьи
Маккели (Голландия)
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2033905--real-madrid-vs-paris/
Карло Анчелотти
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