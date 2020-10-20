Известный телекомментатор Геннадий Орлов считает результат матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов «Зенит» — «Брюгге» (1:2) закономерным.

— «Зенит» не заслужил поражения?

— Это почему же не заслужил?! Вы дома играете, первый матч в группе. Ну уж, наверное, в желании, в страсти должны превосходить соперника. Это первое условие!

— И оно, на ваш взгляд, не было выполнено?

— На своем поле нужно рвать всех! Ребята, это Лига чемпионов! Ну что это было в первом тайме? Очень академично, вальяжно...Как будто думали: все равно забьем.

— Как вам Барриос?

— В РПЛ он выделяется. А в Лиге чемпионов мы увидели, что не так уж и хорош. Передерживает иногда мяч. Проблемы серьезные. Кузяев с «Сочи» смотрелся здорово. Но когда его прессинговали игроки «Брюгге», почему-то терялся, моментально пропадал. Это говорит об уровне нашего чемпионата.

— Вендел поздно вышел на замену?

— Пару пасов отдал. Но все равно Вендел — это...

— Что?

— Я очень сдержан в оценке его действий. Он пока не берет на себя игру, больше в подыгрыше. С другой стороны, с него рано спрашивать. Поживем-увидим. Но пока я не вижу у него харизмы. А в Лиге чемпионов без этого качества очень сложно. Нужно разозлиться, выигрывать всю борьбу. Но у «Зенита» не получилось. И, конечно, возникает вопрос к Дрриусси.

— В моменте, когда он не забил?

— Куда же ты бьешь? Такой шанс... Видите, уже аргентинский футболист играет в РПЛ на уровне РПЛ, не прогрессирует. Ну куда же ты так лупишь? Пробей спокойно «щечкой» — на технику, на исполнение. А он зачем-то заряжает с подъема на трибуны. Это не только уровень мастерства, а и уровень понимания футбола. Да, в РПЛ Дриусси в последнем туре смотрелся прилично. Но, ребята, это РПЛ. Все показывает Лига чемпионов. Сколько раз мы сегодня проиграли единоборства? Какой брак! (Виталий Айрапетов)