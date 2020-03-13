Плей-офф еврокубков могут сократить до однораундовых противостояний из-за коронавируса

УЕФА может сократить плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за эпидемии коронавируса, утверждает Daily Mail. Руководство союза рассматривает вариант проведения противостояний из одного матча на нейтральном поле, начиная с четвертьфиналов.

В числе других вариантов — проведение игры на поле одного из соперников, который определится броском монеты.

Из-за коронавируса ряд матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы был перенесен, а некоторые игры прошли без зрителей.

17 марта УЕФА проведет видеоконференцию, на которой обсудит дальнейшую судьбу европейских турниров, включая еврокубки и Евро-2020.