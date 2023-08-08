Матч квалификации ЛЧ между АЕКом и загребским «Динамо» перенесен из-за гибели болельщика в массовой драке

Первый матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов между АЕКом и загребским «Динамо» перенесен, сообщается на сайте хорватского клуба. Встреча должна была пройти сегодня, 8 августа.

О новой дате и времени проведения матча будет сообщено позднее.

Ранее стало известно, что 22-летний болельщик АЕКа был убит в результате драки между фанатами. Болельщик греческой команды получил несколько ножевых ранений и погиб в больнице. Он оперативно был госпитализирован машиной скорой помощи, но врачам не удалось спасти его.

Болельщикам «Динамо» было запрещено приезжать на игру в Грецию, но более 150 фанатов прилетели на матч.