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Сегодня, 10:23

Пепе считает, что «Порту» не заслуживал поражения в матче с «Барселоной»

Виктория Кравченко
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Защитник «Порту» Пепе подвел итоги матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Барселоны» (1:2).

«Мы стартовали в этой игре не так, как хотелось бы. Однако по ходу встречи команда обрела уверенность. Мы смогли забить первыми, но затем «Барса» сравняла счет. После перерыва соперник прибавил. «Порту» постоянно искал шансы, чтобы отыграться. Нам обидно, ведь мы не заслуживали поражения», — цитирует футболиста пресс-служба УЕФА.

«Барселона» (12 очков) занимает первое место в группе H. Каталонцы гарантировали себе выход в плей-офф турнира. «Порту» (9) идет вторым.

Пепе Феррейра (Пепе)
Лига чемпионов УЕФА
ФК Барселона
ФК Порту
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