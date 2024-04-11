Педри: «Удар Рафиньи был ниспослан ангелами»

Полузащитник «Барселоны» Педри после победы над «ПСЖ» (3:2) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов похвалил одноклубника Рафинью. Бразилец оформил в этой встрече дубль.

«Рафа из тех, кто вообще никогда не выключается из работы на команду. Всегда стараюсь следить за его передвижениями и свободными зонами, которые он находит. Удар Рафы был ниспослан ангелами... Мы ехали сюда вести упорную борьбу за результат и, думаю, сегодня доказали, что являемся одной из лучших команд мира. Я вообще думаю, что мы лучшие. Мы ехали за победой, добились этого, но предстоит теперь тяжелый ответный матч», — цитирует пресс-служба УЕФА Педри.

Ответная игра пройдет в Барселоне через неделю, 16 апреля. Начало — в 22.00 по московскому времени.