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Игру «Тоттенхэм» — «Милан» отложили на 10 минут — вчера на это же время перенесли встречу «Челси» и «Боруссии»

Руслан Минаев
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Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Миланом» отложили на 10 минут. Это связано с поздним прибытием обеих команд, сообщает пресс-служба УЕФА.

Во вторник 7 марта на 10 минут переносили ответный матч «Челси» — «Боруссия» Дортмунд (2:0) из-за перекрытия дороги, по которой двигалась немецкая команда.

Таким образом, матч «Тоттенхэм» — «Милан» начнется в 23.10 мск.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Милан
ФК Тоттенхэм Хотспур
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