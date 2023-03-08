Игру «Тоттенхэм» — «Милан» отложили на 10 минут — вчера на это же время перенесли встречу «Челси» и «Боруссии»
Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Миланом» отложили на 10 минут. Это связано с поздним прибытием обеих команд, сообщает пресс-служба УЕФА.
Во вторник 7 марта на 10 минут переносили ответный матч «Челси» — «Боруссия» Дортмунд (2:0) из-за перекрытия дороги, по которой двигалась немецкая команда.
Таким образом, матч «Тоттенхэм» — «Милан» начнется в 23.10 мск.
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