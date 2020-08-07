Оргкомитет Евро-2020 получил право организовать финал Лиги чемпионов в Петербурге

Оргкомитет Евро-2020 в Санкт-Петербурге получил право организовать финал Лиги чемпионов в 2022 году, сообщается в пресс-релизе министерства спорта.

Финал Лиги чемпионов в Петербурге должен был пройти в 2021 году, но из-за пандемии коронавируса все финалы турнира были подвинуты на один год. В связи с этим финал турнира в 2021 году примет Стамбул, а Петербург примет игру в 2022 году.