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Оргкомитет Евро-2020 получил право организовать финал Лиги чемпионов в Петербурге

11:11

Оргкомитет Евро-2020 в Санкт-Петербурге получил право организовать финал Лиги чемпионов в 2022 году, сообщается в пресс-релизе министерства спорта.

Финал Лиги чемпионов в Петербурге должен был пройти в 2021 году, но из-за пандемии коронавируса все финалы турнира были подвинуты на один год. В связи с этим финал турнира в 2021 году примет Стамбул, а Петербург примет игру в 2022 году.

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