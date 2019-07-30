"Олимпиакос" разгромил "Викторию Пльзень" и вышел в 3-й отборочный раунд ЛЧ

"Олимпиакос" одержал разгромную победу над "Викторией Пльзень" (4:0) в ответном матче 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Греческий клуб вышел в следующую стадию турнира (общий счет – 4:0).
Лига чемпионов
2-й отборочный раунд
Ответный матч
"Олимпиакос П" (Греция) – "Виктория Пл" (Чехия) – 4:0 (0:0)
Голы: Гильерме, 51 (1:0). Герреро, 70 (2:0). Брабец, 73 – в свои ворота (3:0). Семеду, 82 (4:0).
Судья: Мартинес Мунуэра (Испания).
30 июля. Пирей. Стадион "Georgios Karaiskakis".
Первая встреча: 0:0
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