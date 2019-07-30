"Олимпиакос" разгромил "Викторию Пльзень" и вышел в 3-й отборочный раунд ЛЧ

"Олимпиакос" одержал разгромную победу над "Викторией Пльзень" (4:0) в ответном матче 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Греческий клуб вышел в следующую стадию турнира (общий счет – 4:0).

Лига чемпионов

2-й отборочный раунд

Ответный матч

"Олимпиакос П" (Греция) – "Виктория Пл" (Чехия) – 4:0 (0:0)

Голы: Гильерме, 51 (1:0). Герреро, 70 (2:0). Брабец, 73 – в свои ворота (3:0). Семеду, 82 (4:0).

Судья: Мартинес Мунуэра (Испания).

30 июля. Пирей. Стадион "Georgios Karaiskakis".

Первая встреча: 0:0