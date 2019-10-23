Ольга Смородская: «Дело не в усталости, а в том, что «Локомотив» играл на чужом поле»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская оценила игру команды в матче Лиги чемпионов против «Ювентуса» (1:2).

— По факту команда очков не набрала, но сделать это можно по-разному, — приводит слова Смородской ТАСС. — Можно выглядеть достойно и играть хорошо, а можно, не называю команду, проигрывать со счетом 0:5 очень слабому сопернику — это очень большая разница. А здесь соперник был очень сильный, но до 77-й минуты, вообще-то, «Локомотив» вел в счете. Это была достойная игра.

Я вчера, честно говоря, рассчитывала на ничью. По игре, я считаю, это был бы более справедливый результат. В Москве, конечно же, можно рассчитывать на ничью. Игра будет на своем поле, к тому же соперника уже знаешь.

Мне понравился матч, выступление достойное. Прессинговали очень хорошо по всему полю, игра была очень умная. Во втором тайме подустали, но и «Ювентус» во втором тайме увеличил обороты.

Дело не в усталости, а в том, что «Локомотив» играл на чужом поле. Этот фактор никогда нельзя сбрасывать со счетов. Но команда играла очень хорошо — и оборонялись, и в контратаки выходили. Молодцы.

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