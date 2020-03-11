Около 500 зрителей будут присутствовать на ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Боруссия Д» (первый матч — 1:2), несмотря на то, что встреча официально пройдет за закрытыми дверями из-за эпидемии коронавируса, сообщает GFFN.

По информации источника, одним из зрителей будет президент парижского клуба Нассер Аль-Хелаифи. Помимо футболистов, членов тренерского штаба и персонала обоих клубов, на стадионе «Парк де Пренс» будут присутствовать около 250 человек, которые будут заниматься трансляцией матча, 8 представителей от УЕФА, а также по несколько представителей медицинского персонала, полиции и пожарной службы.

Кроме того, сообщается, что около стадиона соберутся от 2 до 3 тысяч болельщиков «ПСЖ», желающих поддержать свою команду в матче с дортмундской «Боруссией». Инициатива активного сегмента болельщиков парижской команды получила зеленый свет от местного правительства. Также, планировалось установить большой экран около стадиона, чтобы болельщики могли следить за развитием встречи, но от этой идеи решили отказаться, поскольку в таком случае импровизированная фанзона у «Парк де Пренс» сократилась бы до 1 тысячи человек.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Боруссия Д» состоится сегодня, 11 марта. Начало — в 23.00 по московскому времени.