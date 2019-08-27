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Около 100 болельщиков поддержат «Олимпиакос» в матче с «Краснодаром»

13:14

«Краснодар» ожидает около 100 болельщиков «Олимпиакоса» на ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу краснодарского клуба.

Первая игра завершилась разгромной победой «Олимпиакоса» со счетом 4:0. Победитель противостояния получит право сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов. Проигравшая команда выступит на аналогичной стадии в Лиге Европы.

Краснодар — Олимпиакос П

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/2020. Отбор «Краснодара»




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