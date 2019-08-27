Около 100 болельщиков поддержат «Олимпиакос» в матче с «Краснодаром»
13:14
«Краснодар» ожидает около 100 болельщиков «Олимпиакоса» на ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу краснодарского клуба.
Первая игра завершилась разгромной победой «Олимпиакоса» со счетом 4:0. Победитель противостояния получит право сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов. Проигравшая команда выступит на аналогичной стадии в Лиге Европы.
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/2020. Отбор «Краснодара»