Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги матча 1-го тура Лиги чемпионов против «Аякса» (1:0).

— Достаточно хорошая игра, чтобы выиграть матч, — приводит слова Клоппа BT Sport. — Это то, что нам нужно. Конечно, я думаю, что обе команды могут играть в лучший футбол. Поле было сложным — оно было вязким, немного грязным, и обе команды довольно рано выглядели очень измотанными.

Мы не использовали свои шансы, что очень обидно. Сразу после перерыва у «Аякса» была большая возможность. Когда счет всего 1:0, такое может случиться, но в целом я доволен с игрой. Это был не солнечный футбольный день мирового уровня, но в таком турнире, как Лига чемпионов, вам все еще нужен результат, и мы его получили.