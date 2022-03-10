Месси не смог забить в 1/8 финала Лиги чемпионов впервые за 15 лет

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси не отметился голами в матчах 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».

Последний раз игрок не смог забить в матче плей-офф в феврале 2007 года. В той встрече «Барселона» играла с «Ливерпулем» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Месси не отметился голом, и «Ливерпуль» прошел в следующую стадию, обыграв сине-гранатовых 3:2 (2:1, 0:1).

9 марта «Реал» дома обыграл «ПСЖ (3:1) и вышел в следующую стадию турнира по сумме двух матчей (3:2).