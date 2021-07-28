«Олимпиакос» и «Шериф» вышли в третий отборочный раунд Лиги чемпионов
22:05
«Олимпиакос» обыграл «Нефтчи» (1:0) в ответном матче второго отборочного раунда Лиги чемпионов. Единственный мяч на 15-й минуте забил Гиоргос Масурас.
В первом матче греческий клуб также победил 1:0. В следующем раунде команда сыграет с победителем пары «Мура» — «Лудогорец».
Молдавский «Шериф» обыграл армянский «Алашкерт» (3:1) после победы 1:0 в первом матче. Следующим соперником чемпиона Молдавии станет победитель пары «Кайрат» — «Црвена Звезда».
Лига чемпионов
Второй отборочный раунд
Ответные матчи
«Нефтчи» (Азербайджан) — «Олимпиакос П» (Греция) — 0:1 (0:1)
Первый матч — 0:1
«Шериф» (Молдавия) — «Алашкерт» (Армения) — 3:1 (2:1)
Первый матч — 1:0
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