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«Олимпиакос» и «Шериф» вышли в третий отборочный раунд Лиги чемпионов

22:05
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«Олимпиакос» обыграл «Нефтчи» (1:0) в ответном матче второго отборочного раунда Лиги чемпионов. Единственный мяч на 15-й минуте забил Гиоргос Масурас.

В первом матче греческий клуб также победил 1:0. В следующем раунде команда сыграет с победителем пары «Мура» — «Лудогорец».

Молдавский «Шериф» обыграл армянский «Алашкерт» (3:1) после победы 1:0 в первом матче. Следующим соперником чемпиона Молдавии станет победитель пары «Кайрат» — «Црвена Звезда».

Лига чемпионов

Второй отборочный раунд

Ответные матчи

«Нефтчи» (Азербайджан) — «Олимпиакос П» (Греция) — 0:1 (0:1)

Первый матч — 0:1

«Шериф» (Молдавия) — «Алашкерт» (Армения) — 3:1 (2:1)

Первый матч — 1:0

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Евгений Петров все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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