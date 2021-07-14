«Легия» вышла во второй отборочный раунд Лиги чемпионов

«Легия» прошла «Буде-Глимт» и вышла во второй отборочный раунд Лиги чемпионов.

В ответной игре 1-го раунда польский клуб победил на своем поле норвежцев со счетом 2:0. В первом матче «Легия» в гостях также одержала победу — 3:2.

Лига чемпионов

1-й отборочный раунд

«Легия» (Польша) — «Буде-Глимт» (Норвегия) — 2:0 (1:0)

14 июля.