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«Легия» вышла во второй отборочный раунд Лиги чемпионов

14 июля 2021, 22:57
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«Легия» прошла «Буде-Глимт» и вышла во второй отборочный раунд Лиги чемпионов.

В ответной игре 1-го раунда польский клуб победил на своем поле норвежцев со счетом 2:0. В первом матче «Легия» в гостях также одержала победу — 3:2.

Лига чемпионов

1-й отборочный раунд

«Легия» (Польша) — «Буде-Глимт» (Норвегия) — 2:0 (1:0)

14 июля.

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Иван Шитик все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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