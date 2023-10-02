Во вторник, 3 октября, «Наполи» на своем поле сыграет с мадридским «Реалом» в матче группы С Лиги чемпионов. Встреча пройдет на стадионе «Диего Армандо Марадона» в городе Неаполь, начало — в 22.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния можно будет с помощью матч-центра «СЭ».

Телеканал «Матч ТВ» в прямом эфире покажет видеотрансляцию матча «Наполи» — «Реал». Начало — в 21.45.

Итальянская команда с тремя очками лидирует в турнирной таблице своей группы. Коллектив Карло Анчелотти располагается на второй строчке с тремя баллами.

Полностью расписание и трансляции матчей 3 и 4 октября в ЛЧ можно найти по ссылке на сайте «СЭ».

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