Нагельсманн высказался об обороне «Баварии» перед матчем Лиги чемпионов с «Зальцбургом»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против «Зальцбурга» высказался о критике команды после поражения в матче против «Бохума» (2:4).

«Когда пропускаешь четыре гола, защиту критикуют. В целом мы стали стабильнее в обороне, но у нас были провалы с «Бохумом» и «Гладбахом». Наша команда владеет мячом больше всех в Европе.

В большинстве случаев у нас получается забить больше, чем пропустить. В Лиге чемпионов и в Кубке влияние пропущенных голов намного больше», — цитирует Нагельсманна Bayern & Germany.

Матч «Зальцбург» — «Бавария» состоится завтра, 16 февраля. Начало — в 23.00 (мск).