«Набрать во Франции очки». Себастьян Дриусси — о задаче «Зенита» в матче против «Лиона»
06:38
Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси после победы над «Арсеналом» (3:1) в 9-м туре РПЛ рассказал, отвлекал ли команду надвигающийся старт в Лиге чемпионов
— Нет, все мысли были о матче против «Арсенала», — цитирует официальный сайт «Зенита» Дриусси. - Сейчас он позади, так что начинаем подготовку к «Лиону».
— Что думаете о предстоящей игре?
— Она будет очень сложной, еще и на выезде. Важно стартовать хорошо, поэтому сделаем все возможное, чтобы победить. Как минимум, набрать во Франции очки — они нам пригодятся в будущем.
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