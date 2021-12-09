Нагельсманн: «Бавария» хочет выиграть Лигу чемпионов. Любопытно, с кем мы встретимся в плей-офф»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн после победы над «Барселоной» (3:0) в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов высказался об амбициях команды в нынешнем розыгрыше турнира.

«Бавария» хочет выиграть Лигу чемпионов, — приводит слова Нагельсманна Bayern&Germany. — Мы стремимся стать одним из фаворитов турнира. Любопытно, с кем мы встретимся в плей-офф".

По итогам группового этапа «Бавария» набрала 18 очков и с первого места в группе E вышла в плей-офф турнира.