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Нагельсманн: «Бавария» хочет выиграть Лигу чемпионов. Любопытно, с кем мы встретимся в плей-офф»

Нагельсманн заявил, что «Бавария» хочет выиграть Лигу чемпионов
12:48
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Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн после победы над «Барселоной» (3:0) в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов высказался об амбициях команды в нынешнем розыгрыше турнира.

«Бавария» хочет выиграть Лигу чемпионов, — приводит слова Нагельсманна Bayern&Germany. — Мы стремимся стать одним из фаворитов турнира. Любопытно, с кем мы встретимся в плей-офф".

По итогам группового этапа «Бавария» набрала 18 очков и с первого места в группе E вышла в плей-офф турнира.

 

Дополнительная информация:

https://twitter.com/iMiaSanMia/status/1468866026586652675

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Карен Саркисян все материалы автора

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