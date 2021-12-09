Нагельсманн: «Бавария» хочет выиграть Лигу чемпионов. Любопытно, с кем мы встретимся в плей-офф»
Нагельсманн заявил, что «Бавария» хочет выиграть Лигу чемпионов
12:48
Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн после победы над «Барселоной» (3:0) в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов высказался об амбициях команды в нынешнем розыгрыше турнира.
«Бавария» хочет выиграть Лигу чемпионов, — приводит слова Нагельсманна Bayern&Germany. — Мы стремимся стать одним из фаворитов турнира. Любопытно, с кем мы встретимся в плей-офф".
По итогам группового этапа «Бавария» набрала 18 очков и с первого места в группе E вышла в плей-офф турнира.
Дополнительная информация:
Читайте также
Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 7 и 8 декабря, 6-й тур, расписание и результаты матчей, «Зенит» — «Челси», «Бавария» — «Барселона», «Реал» — «Интер» и другие игры, новости и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю