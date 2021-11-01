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Луис Суарес: «У «Ливерпуля» будет дополнительный игрок — болельщики на «Энфилде»

1 ноября, 23:55
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Форвард «Атлетико» Луис Суарес поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

«Конечно, у каждой команды есть свои сильные и слабые стороны, — цитирует Суареса сайт УЕФА. — Мы знаем, насколько хорош «Ливерпуль» в контратаках, когда он доводит мяч до своих быстрых нападающих.

Мы также знаем, что у него есть некоторые слабые места, которые мы можем и должны использовать в следующем матче. Нам нужно играть очень внимательно, потому что прочих сильных качеств у «Ливерпуля» будет дополнительный игрок — болельщики на «Энфилде». И это усложняет нашу задачу».

Матч «Ливерпуль» — «Атлетико» состоится 3 ноября. Начало в 23.00 по московскому времени. 34-летний Луис Суарес выступал за «Ливерпуль» с 2011 по 2014 год.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа H
Ювентус
Зенит

П1

29%

1.55

Обе забьют - да

22%

1.96

ТМ 3.5

15%

1.36
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа F
Аталанта
Манчестер Юнайтед

Обе забьют - да

26%

1.45

П2

20%

2.44

ТБ 2.5

17%

1.49
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа B
Ливерпуль
Атлетико

П1

28%

1.63

Ф2 (+1)

21%

1.77

ИТБ1 (1.5)

18%

1.70

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/news/026f-139de78995ba-258252b391c0-1000--%D0%BB%D1%83%D0%B8%D1%81-%D1%81%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%81-%D0%BE-%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%83%D0%BB%D0%B5-%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE-

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Евгений Петров все материалы автора

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