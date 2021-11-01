Луис Суарес: «У «Ливерпуля» будет дополнительный игрок — болельщики на «Энфилде»
Форвард «Атлетико» Луис Суарес поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов с «Ливерпулем».
«Конечно, у каждой команды есть свои сильные и слабые стороны, — цитирует Суареса сайт УЕФА. — Мы знаем, насколько хорош «Ливерпуль» в контратаках, когда он доводит мяч до своих быстрых нападающих.
Мы также знаем, что у него есть некоторые слабые места, которые мы можем и должны использовать в следующем матче. Нам нужно играть очень внимательно, потому что прочих сильных качеств у «Ливерпуля» будет дополнительный игрок — болельщики на «Энфилде». И это усложняет нашу задачу».
Матч «Ливерпуль» — «Атлетико» состоится 3 ноября. Начало в 23.00 по московскому времени. 34-летний Луис Суарес выступал за «Ливерпуль» с 2011 по 2014 год.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/news/026f-139de78995ba-258252b391c0-1000--%D0%BB%D1%83%D0%B8%D1%81-%D1%81%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%81-%D0%BE-%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%83%D0%BB%D0%B5-%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE-
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю