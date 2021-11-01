Форвард «Атлетико» Луис Суарес поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

«Конечно, у каждой команды есть свои сильные и слабые стороны, — цитирует Суареса сайт УЕФА. — Мы знаем, насколько хорош «Ливерпуль» в контратаках, когда он доводит мяч до своих быстрых нападающих.

Мы также знаем, что у него есть некоторые слабые места, которые мы можем и должны использовать в следующем матче. Нам нужно играть очень внимательно, потому что прочих сильных качеств у «Ливерпуля» будет дополнительный игрок — болельщики на «Энфилде». И это усложняет нашу задачу».

Матч «Ливерпуль» — «Атлетико» состоится 3 ноября. Начало в 23.00 по московскому времени. 34-летний Луис Суарес выступал за «Ливерпуль» с 2011 по 2014 год.