Защитник «Атлетико» Киран Триппьер прокомментировал результат матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Локомотивом».

«Конечно, мы разочарованы результатом, — цитирует игрока сайт УЕФА. — Считаю, мы доминировали в этом матче и создали достаточно голевых моментов, но нам не хватало хорошего завершающего удара. Мы знали, как будет играть «Локомотив». Они не удивили нас своей слаженностью и самоотдачей. Тем не менее, мы должны были побеждать».