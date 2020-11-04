«Мы знали, как будет играть «Локомотив» Киран Триппьер — о матче в Москве
09:21
Защитник «Атлетико» Киран Триппьер прокомментировал результат матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Локомотивом».
«Конечно, мы разочарованы результатом, — цитирует игрока сайт УЕФА. — Считаю, мы доминировали в этом матче и создали достаточно голевых моментов, но нам не хватало хорошего завершающего удара. Мы знали, как будет играть «Локомотив». Они не удивили нас своей слаженностью и самоотдачей. Тем не менее, мы должны были побеждать».
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 3-й тур