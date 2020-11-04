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«Мы знали, как будет играть «Локомотив» Киран Триппьер — о матче в Москве

09:21
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Защитник «Атлетико» Киран Триппьер прокомментировал результат матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Локомотивом».

«Конечно, мы разочарованы результатом, — цитирует игрока сайт УЕФА. — Считаю, мы доминировали в этом матче и создали достаточно голевых моментов, но нам не хватало хорошего завершающего удара. Мы знали, как будет играть «Локомотив». Они не удивили нас своей слаженностью и самоотдачей. Тем не менее, мы должны были побеждать».

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