Моуринью хотел бы сыграть с «Баварией» в плей-офф Лиги чемпионов

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прокомментировал поражение от «Баварии» (1:3) в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Португалец хотел бы встретиться с мюнхенцами в плей-офф.

— Некоторые футболисты впервые играли под моим руководством, — цитирует португальского специалиста официальный сайт «Баварии». — Для меня было важно собрать информацию. Тот факт, что мы уже после матча с «Олимпиакосом» обеспечили себе выход в плей-офф, позволил нам рискнуть здесь. Я доволен своими решениями. Мы считаем, что для команды это были наилучшие решения. Я получил много информации, которой остался доволен. Я бы хотел вернуться сюда в четверть-или полуфинале и сыграть по-настоящему.

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