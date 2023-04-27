Мостовой считает, что у «Манчестер Сити» немного больше шансов на победу в Лиге чемпионов

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой рассказал, кого считает фаворитом Лиги чемпионов в этом сезоне.

«Манчестер Сити» — «Реал Мадрид» — это сумасшедший полуфинал! Жалко, что жеребьевка так все закрутила, в злую шутку сыграла. Потому что в другом полуфинале итальянцы играют: «Милан» и «Интер». Жалко «Баварию» тоже, что не прошла. Такая жеребьевка, ничего не поделаешь!

Я всегда говорю, что «Реал» никогда нельзя списывать со счетов. Мы видим, как они одну команду за другой убирают со своего пути. Я не удивлюсь, если они пройдут и «Сити». Но по потенциалу и «хотелкам» когда-нибудь «Манчестер» тоже должен что-то выиграть. Команда ни разу не брала Лигу чемпионов. Хотя они потратили уже за миллиарды ради этой победы. Клуб такого уровня когда-то должен выиграть этот трофей. Поэтому в турнире у «Сити» чуть больше шансов, чем у остальных», — цитирует Мостового Betonmobile.ru.

В рамках полуфинала Лиги чемпионов сыграют «Манчестер Сити» с «Реалом» и «Милан» с «Интером».