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Сегодня, 07:30

«Челси» потерял шансы на выход в Лигу чемпионов

Виктория Кравченко
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«Челси» в рамках 33-го тура АПЛ проиграл «Брентфорду» со счетом 0:2. После этой неудачи лондонцы лишился шансов на попадание в Лигу чемпионов по итогам сезона.

После 33 туров «Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице, отставая от зоны Лиги чемпионов на 20 баллов. До завершения сезона команде осталось провести шесть матчей.

В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов «Челси» вылетел на стадии 1/4 финала, уступив по сумме двух матчей мадридскому «Реалу».

Лига чемпионов УЕФА
ФК Челси
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