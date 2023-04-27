«Челси» потерял шансы на выход в Лигу чемпионов

«Челси» в рамках 33-го тура АПЛ проиграл «Брентфорду» со счетом 0:2. После этой неудачи лондонцы лишился шансов на попадание в Лигу чемпионов по итогам сезона.

После 33 туров «Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице, отставая от зоны Лиги чемпионов на 20 баллов. До завершения сезона команде осталось провести шесть матчей.

В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов «Челси» вылетел на стадии 1/4 финала, уступив по сумме двух матчей мадридскому «Реалу».