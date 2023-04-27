Фердинанд: «Манчестер Сити» может выиграть любой матч в АПЛ, но Лига чемпионов — это другое»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поделился ожиданиями от противостояния «Манчестер Сити» и «Реала» в полуфинале Лиги чемпионов.

«Манчестер Сити» может выиграть любой матч в АПЛ. Они уже доказали это количеством очков, набранных за последние два сезона. Но Лига чемпионов — это другое. «Реал» — великий клуб. Не имеет значения, в каком состоянии они будут перед противостоянием, они могут выиграть матч из ничего. У них есть игроки мирового класса и достаточно опыта, чтобы сравниться с таким «Сити», — цитирует Фердинанда AS.

Первый матч между «Реалом» и «Манчестер Сити» пройдет в Мадриде 9 мая. «Реал» является действующим победителем Лиги чемпионов.