Мостовой: «Может, Гвардиола специально заменил Холанна, чтобы он не побил рекорд Месси?»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой оценил игру форварда «Манчестер Сити» Эрлина Холанна в ответном матче против «Лейпцига» (7:0) в 1/8 финала Лиги чемпионов. 22-летнего норвежца заменили на 63-й минуте встречи.

«Холанн впечатляет нас уже года три. Я единственное не понимаю, зачем Гвардиола его заменил. Может, правда, специально заменил, чтобы рекорд Месси не был побит? Человек забил пять, у него были все шансы забить шестой. Мог просто войти в историю. Игра-то была уже решена. Причем заменил, когда еще полчаса играть оставалось. Он спокойно мог забить еще. Жалко, что заменил, если честно», — приводит слова Мостового «Евро-Футбол.Ру».

До этого единственным игроком, оформлявшим пента-трик в плей-офф Лиги чемпионов, был Лионель Месси, забивший пять голов в ворота «Байера» (7:1) в 2012 году.