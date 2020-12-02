Мораэс не сыграет за «Шахтер» до конца года из-за травмы

Форвард «Шахтера» Жуниор Мораэс получил травму и выбыл до конца 2020 года, сообщает официальный сайт донецкого клуба.

Сообщается, что у нападающего сборной Украины травма мышцы правого бедра. Остаток года он проведет на реабилитации. Это означает, что он пропустит матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Интера».

Футболист травмировался в матче Лиги чемпионов против «Реала» (2:0). На 25-й минуте его заменил Дентинью. 33-летний Жуниор Мораэс в текущем сезоне провел 12 матчей за команду и забил три мяча при одной голевой передаче.