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Мораэс не сыграет за «Шахтер» до конца года из-за травмы

21:33
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Форвард «Шахтера» Жуниор Мораэс получил травму и выбыл до конца 2020 года, сообщает официальный сайт донецкого клуба.

Сообщается, что у нападающего сборной Украины травма мышцы правого бедра. Остаток года он проведет на реабилитации. Это означает, что он пропустит матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Интера».

Футболист травмировался в матче Лиги чемпионов против «Реала» (2:0). На 25-й минуте его заменил Дентинью. 33-летний Жуниор Мораэс в текущем сезоне провел 12 матчей за команду и забил три мяча при одной голевой передаче.

Дополнительная информация:

https://shakhtar.com/ru-ru/news/2020/december/2_news/2_moraes/

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