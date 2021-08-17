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«Шахтер» на выезде обыграл «Монако» Головина в отборочном турнире Лиги чемпионов

17 августа 2021, 23:50
Педринью (в центре) празднует гол. Фото Официальный Twitter Лиги чемпионов
Педринью (в центре) празднует гол. Фото Официальный Twitter Лиги чемпионов
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В первом матче четвертого отборочного раунда Лиги чемпионов «Монако» дома уступил «Шахтеру» (0:1).

Единственный мяч на 19-й минуте забил Педринью. Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел в стартовом составе и был заменен на 60-й минуте.

Ответный матч состоится в Харькове 25 августа.

Лига чемпионов

Четвертый отборочный раунд

Первый матч

«Монако» (Франция) — «Шахтер» (Украина) — 0:1 (0:1)

Гол: Педринью, 19.

«Монако»: Маецки, Сидибе, Кайю Энрике, Марипан, Бадиашиле, Головин (Диоп, 60), Тшуамени, Фофана (Жан Лукас, 46), Бен-Йеддер (Боаду, 67), Фолланд, Мартинш (Диатта, 68).

«Шахтер»: Трубин, Марлон, Матвиенко, Додо, Витао, Майкон (Степаненко, 74), Маркос Антониу, Тете (Марлос, 89), Педринью (Патрик, 46), Соломон (Коноплянка, 66), Траоре (Сикан, 90).

Предупреждения: Степаненко, 87. Патрик, 90.

17 августа. Монако. Стадион «Луи II».

Монако — Шахтер Д

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Евгений Петров все материалы автора

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