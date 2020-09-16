«Мольде» по пенальти обыграл «Карабах» и вышел в четвертый отборочный раунд Лиги чемпионов

В матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов «Мольде» победил «Карабах». Основное и дополнительное время завершились вничью (0:0), а в серии пенальти точнее оказались гости — 6:5.

В заключительном, четвертом раунде отбора норвежский клуб сыграет с «Ференцварошем». Эта стадия будет состоять уже из двух матчей. Победитель получит путевку в групповой этап Лиги чемпионов.

Лига чемпионов

3-й отборочный раунд

«Карабах» (Азербайджан) — «Мольде» (Норвегия) — 0:0 д.в. (0:0, 0:0, 0:0). Пенальти — 5:6

Нереализованный пенальти: Хуссейн, 102 (вратарь)

«Карабах»: Магомедалиев, Б.Гусейнов, Медведев, Геррье (Джафаргулиев, 114), Медина, Озобич (Патрик Андраде, 82), Гараев (Ибрагимли, 77), Матич, Зубир, Эмрели (А.Гусейнов, 106), Овусу.

«Мольде»: Линде, Грегерсен, Хауген, Уинго, Эйкрем (Омойджуанфо, 79), Хуссейн (Кристенсен, 120), Эурснес, Эллингсен, Джеймс (Болли, 98), Хестад, Кнудтсон (Брюнхильдсен, 68).

Предупреждения: Медина, 50. Геррье, 67. Хуссейн, 83. Патрик Андраде, 86. Хестад, 89.

Судья: Йованович (Сербия).

16 сентября. Ларнака. Стадион «АЕК Арена».