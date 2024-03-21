Модрич заявил, что у «Реала» особые отношения с Лигой чемпионов

Полузащитник «Реала» Лука Модрич высказался об успехах мадридского клуба в Лиге чемпионов.

«У «Реала» особые отношения с Лигой чемпионов, поэтому это самый титулованный клуб в истории турнира. С ним я завоевал три титула ла лиги и пять — Лиги чемпионов. Это что-то невероятное. Когда я пришел в «Реал», то думал, что смогу выиграть одну или две Лиги чемпионов. Но теперь у меня их пять! Это действительно уникальное достижение», — приводит Mundo Deportivo слова Модрича.

В первом раунде плей-офф Лиги чемпионов-2023/24 «Реал» победил «Лейпциг» по сумме двух матчей (1:0; 1:1). В четвертьфинале турнира сливочные встретятся с «Манчестер Сити». Первые матчи 1/4 финала состоятся 9 и 10 апреля, ответные пройдут 16 и 17 апреля.