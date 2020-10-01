«Мне нравится наша группа, в ней можно бороться за победы». Рамирес об итогах жеребьевки для «Краснодара»

Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес в разговоре с «СЭ» прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов. Российская команда сыграет с «Челси», «Севильей» и «Ренном».

— Очень интересные результаты жеребьёвки, мне нравится эта группа, — заявил Рамирес «СЭ». — Думаю, что в ней можно бороться за победы. Да, с «Челси» будет тяжело, но ту же «Севилью» мы уже обыгрывали в Лиге Европы несколько лет назад. «Ренн» сейчас хорошо идет в чемпионате Франции, но уверен, что и им мы способны навязать борьбу. (Севастиан Терлецкий)