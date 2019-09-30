Миралем Пьянич: «Тренер ставит передо мной задачу больше держать мяч»

Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич рассказал о своей роли в команде и тренерских схемах.

— Тренер ставит передо мной задачу больше держать мяч. Брать его под контроль, — цитирует Пьянича официальный сайт «Юве». — Стараюсь давать больше длинных передач, потому что нападающие хорошо врываются в пустые зоны.

Я выступаю за один из лучших клубов мира. И моя задача — прибавлять от матча к матчу. Мне повезло, что у меня такие партнеры и тренеры. И сейчас ощущаю себя важной частью команды.

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