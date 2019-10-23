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Милоевич считает, что «Црвена Звезда» слишком много ошибалась в матче с «Тоттенхэмом»

10:54
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Главный тренер «Црвены Звезды» Владан Милоевич — о матче Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» (0:5).

— Это самый высокий уровень футбола из всех возможных, и нам следует снизить число допускаемых нами ошибок, — цитирует тренера официальный сайт УЕФА. — Мы провели много времени под прессингом. «Тоттенхэм» — классная команда, которая очень здорово переходит в атаку, быстро разгоняется. Речь, в частности, про Сона, Кейна, Ламелу и Алли. Они и наказали нас за наши ошибки. Мы должны двигаться вперед. В потенциале есть еще много очков, которые мы можем заработать. Сейчас нам больно, мы проиграли в важном матче, но следует вынести из этого полезный урок, который тебе могут преподать только команды такого высокого класса. Я попросил своих игроков думать о будущем. Надо оставить эту боль позади и жить дальше.

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Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001140/match=2027066/?iv=true

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 3-й тур




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