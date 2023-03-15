«Милан» и «Интер» вместе вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов впервые с сезона-2005/06

«Милан» и «Интер» впервые за 17 лет вместе вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов.

«Нерадзурри» обыграли «Порту» по сумме двух матчей со счетом 1:0. «Россонери» были сильнее «Тоттенхэма» — 1:0 после двух матчей.

Последний раз «Милан» и «Интер» вместе выходили в 1/4 финала ЛЧ в сезоне-2005/06. Тогда «Интер» не смог пройти в полуфинал, проиграв «Вильярреалу». «Милан» выбыл в полуфинале, проиграв «Барселоне».

Жеребьевка четвертьфинала, полуфинала и финала Лиги чемпионов этого сезона состоится 17 марта.