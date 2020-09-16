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«Мидтьюлланн» обыграл «Янг Бойз» в отборочном раунде Лиги чемпионов

16 сентября 2020, 23:37

В матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов «Мидтьюлланн» победил «Янг Бойз» (3:0).

В заключительном, четвертом раунде отбора соперником датского клуба станет «Славия». Эта стадия уже будет состоять из двух игр.

Лига чемпионов

3-й отборочный раунд

«Мидтьюлланн» (Дания) — «Янг Бойз» (Швейцария) — 3:0 (0:0)

Голы: Лефор, 51 — в свои ворота (1:0). Дрейер, 62 (2:0). Мабиль, 84 (3:0).

Предупреждения: Каба, 31. Ониика, 41. Эбишер, 59. Святченко, 76. Фасснахт, 76.

Судья: Кабаков (Болгария).

16 сентября. Хернинг. Стадион «МСХ Арена».

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