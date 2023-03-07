Месси: «Баварию» в Мюнхене тяжело победить, все решат детали»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии».

«Мы боремся за титул. Мы постараемся сделать все возможное и перевернуть ситуацию в противостоянии с «Баварией», чтобы пройти дальше. Это всеобщая цель. Важно прибыть на игру с таким настроем. В Мюнхене нас ждет очень равная игра, очень сложная, как и первая. Все решат мелкие детали, поскольку на том стадионе сложно победить. Но если мы все сделаем правильно, то сможем изменить ситуацию. Мы хотим продолжить наше путешествие в Лиге чемпионов и постараемся это сделать», — приводит слова Месси пресс-служба «ПСЖ».

Ответная встреча 1/8 финала ЛЧ «Бавария» — «ПСЖ» состоится 8 марта в Мюнхене, начало — 23.00 мск. В первом матче немецкий клуб обыграл парижан со счетом 1:0.