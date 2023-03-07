Терзич рассказал об ожиданиях от матча с «Челси» в 1/8 финала Лиги чемпионов

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич рассказал об ожиданиях от предстоящего матча с «Челси» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Это игра на вылет, а у нас небольшое преимущество. Мы хорошо изучили соперника, знаем, какие у него есть качества. В последние несколько недель «Челси» не набирал очки там, где этого заслуживал. Они были очень активны на трансферном рынке и не успели интегрировать новичков, на что ушло несколько недель. У нас есть шанс попасть в восьмерку лучших команд Европы», — цитирует Терзича Hellweger Anzeiger.