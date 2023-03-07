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Терзич — о матче с «Челси»: «У нас есть шанс попасть в восьмерку лучших команд Европы»

Терзич рассказал об ожиданиях от матча с «Челси» в 1/8 финала Лиги чемпионов
Виктория Кравченко
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Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич рассказал об ожиданиях от предстоящего матча с «Челси» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Это игра на вылет, а у нас небольшое преимущество. Мы хорошо изучили соперника, знаем, какие у него есть качества. В последние несколько недель «Челси» не набирал очки там, где этого заслуживал. Они были очень активны на трансферном рынке и не успели интегрировать новичков, на что ушло несколько недель. У нас есть шанс попасть в восьмерку лучших команд Европы», — цитирует Терзича Hellweger Anzeiger.

Второй матч «Челси» — «Боруссия» пройдет 7 марта и начнется в 23.00 по московскому времени. В первой игре победу одержала немецкая команда со счетом 1:0.

ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Челси
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