Терзич — о матче с «Челси»: «У нас есть шанс попасть в восьмерку лучших команд Европы»
Терзич рассказал об ожиданиях от матча с «Челси» в 1/8 финала Лиги чемпионов
Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич рассказал об ожиданиях от предстоящего матча с «Челси» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Это игра на вылет, а у нас небольшое преимущество. Мы хорошо изучили соперника, знаем, какие у него есть качества. В последние несколько недель «Челси» не набирал очки там, где этого заслуживал. Они были очень активны на трансферном рынке и не успели интегрировать новичков, на что ушло несколько недель. У нас есть шанс попасть в восьмерку лучших команд Европы», — цитирует Терзича Hellweger Anzeiger.
Второй матч «Челси» — «Боруссия» пройдет 7 марта и начнется в 23.00 по московскому времени. В первой игре победу одержала немецкая команда со счетом 1:0.
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