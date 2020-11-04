Нападающий «Аякса» Матеус дос Сантос Антони после победы над «Мидтьюлланном» в 3-м туре Лиги чемпионов (2:1) отметил, что сбывается его мечта. В этой встрече бразилец забил первый гол в еврокубке.

«Как же рад своему первому голу в Лиге чемпионов, в очень важной игре для нашей команды! Поздравляю, «Аякс», мы продолжаем дальше! И мечта с каждым днем становится все реальнее», — написал Антони в Twitter.